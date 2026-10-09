Lutte contre le cancer en Guinée : le gouvernement annonce le vaccin contre le HPV et la construction de deux centres de cancérologie en 2027

À l’occasion d’Octobre Rose 2026, la Guinée veut donner un nouvel élan à la lutte contre les cancers. Prévention, dépistage précoce et amélioration de l’accès aux soins sont au cœur des priorités annoncées par la ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Khaïté Sall, dans un message diffusé à la télévision nationale.

Parmi les mesures dévoilées figure l’introduction du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) dans le Programme national de vaccination à partir de 2027.

« Le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des cancers », a déclaré la ministre, rappelant les avancées enregistrées ces dernières années en matière de sensibilisation.

Les chiffres de la campagne Octobre Rose 2025 donnent un aperçu du travail accompli. Selon Khaïté Sall, plus de 15 000 personnes avaient été sensibilisées et plus de 7 000 examens de dépistage et de détection précoce réalisés.

Pour cette nouvelle édition, les autorités entendent aller plus loin. L’objectif est de sensibiliser au moins 100 000 personnes dans les dix régions administratives du pays. Il s’agit aussi de rapprocher les services de dépistage des populations et d’améliorer la prise en charge des personnes touchées par la maladie.

Deux centres de cancérologie annoncés pour Conakry et Kankan

La riposte ne repose pas uniquement sur la sensibilisation. Le gouvernement prévoit également de renforcer les capacités du système de santé avec la construction de deux centres de cancérologie, à Conakry et à Kankan. Le démarrage des travaux est annoncé pour 2027.

Ces infrastructures devraient permettre à davantage de patients d’accéder à des soins spécialisés en Guinée. À terme, elles pourraient aussi limiter le recours aux évacuations sanitaires à l’étranger, souvent nécessaires lorsque les traitements adaptés ne sont pas disponibles sur place.

Le vaccin contre le HPV attendu dans le calendrier vaccinal en 2027

L’autre annonce majeure concerne la vaccination contre le papillomavirus humain. Son intégration au Programme national de vaccination est prévue à partir de 2027, avec un enjeu particulier pour la prévention du cancer du col de l’utérus.

Le HPV est responsable de la grande majorité des cancers du col de l’utérus. L’introduction du vaccin constituerait donc une avancée importante, notamment pour protéger les jeunes filles contre les infections à l’origine de cette maladie.

Cette mesure s’inscrit toutefois dans une stratégie plus large de lutte contre les cancers. Si Octobre Rose met principalement l’accent sur le cancer du sein, le cancer du col de l’utérus représente lui aussi un enjeu majeur de santé publique. Les deux maladies nécessitent des approches adaptées : la vaccination contre le HPV contribue à prévenir le cancer du col de l’utérus, tandis que la sensibilisation et le dépistage restent essentiels dans la lutte contre le cancer du sein.

Le dépistage précoce, toujours un défi

En Guinée, le cancer du sein continue de susciter des inquiétudes. Plus de 2 000 nouveaux cas seraient diagnostiqués chaque année, selon les données évoquées dans le cadre de cette problématique. Pour de nombreuses patientes, le diagnostic intervient à un stade avancé, rendant les traitements plus difficiles.

Le manque d’information et les obstacles à l’accès aux soins restent parmi les principaux freins au dépistage précoce. Dans ce contexte, les autorités sanitaires insistent sur l’importance de consulter sans attendre que la maladie évolue ou que des complications apparaissent.

La ministre a ainsi lancé un appel aux femmes, mais aussi aux hommes, pour les encourager à adopter ce réflexe de prévention. « Chères femmes de Guinée, je vous invite à profiter des services de dépistage disponibles. Chers hommes, n’attendez pas l’apparition de complications pour consulter », a-t-elle exhorté.