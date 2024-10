Lors de son passage le lundi 7 octobre 2024 dans l’émission “Talents d’Afrique”, l’ex-sélectionneur du Syli national, Kaba Diawara, a regretté son départ de l’équipe nationale guinéenne. Selon lui, il a été limogé après avoir réussi à améliorer l’image de l’équipe en y apportant un changement nouveau qui, selon ses dires, a permis à la Guinée d’arriver en quart de finale lors de la dernière CAN qui s’est jouée en Côte d’Ivoire.

“On avait décidé qu’il fallait être solide, on a bossé, on a changé le schéma tactique, on a eu 10 jours de stage aux Émirats arabes unis. Les joueurs ont dit d’accord, ils ont adhéré, il fallait changer l’image,” s’est félicité l’entraîneur.

Après l’exploit qu’il dit avoir réalisé en 2023 en Côte d’Ivoire, Kaba Diawara affirme qu’il avait l’ambition d’amener l’équipe à la prochaine Coupe du monde. “On avait pris ce plan pour essayer d’amener l’équipe plus haut, mais c’est dommage d’être coupé dans notre élan, parce qu’on s’était donné le pari d’aller à la Coupe du monde. C’est ce qui manquait à la Guinée. On a fait la huitième de finale la première fois et les quarts de finale en 2023. Bien sûr qu’il était question de se qualifier pour la future CAN, mais le gros objectif pour nous, c’était d’aller à la Coupe du monde,” a martelé l’ex-entraîneur guinéen.

Kaba Diawara affirme que l’un des plus grands défauts du Syli national de Guinée, c’est le fait de jouer tous ses matchs à l’étranger. Selon lui, les matchs à domicile sont très importants pour une équipe nationale de football.