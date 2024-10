Winning Consortium Simandou (WCS) a procédé, ce mercredi 9 octobre 2024, à la remise d’engins roulants à l’Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune (OGPNRF). La cérémonie s’est déroulée dans les locaux du ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Il s’agit de six motos et deux véhicules pick-up 4×4 qui ont été remis à l’OGPNRF pour renforcer ses capacités opérationnelles dans le cadre de la gestion du futur Parc National Pinselli-Soyah-Sabouyah, situé dans la ville carrefour Mamou. Cette remise s’inscrit pleinement dans le cadre de l’Accord Cadre conclu entre WCS et l’OGPNRF, dont l’objectif est de garantir la protection et la conservation des précieuses ressources naturelles de la Guinée.

« Le Cahier des Charges qui accompagne cet accord précise les modalités d’exécution des activités de surveillance et de contrôle, essentielles pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre les activités illégales, telles que le braconnage et l’exploitation forestière non autorisée », a précisé Ousmane Tounkara, manager adjoint au pool biodiversité de WCS.

Ces engins motorisés, qui viennent s’ajouter aux efforts déjà engagés, permettront aux équipes de surveillance de l’OGPNRF de patrouiller plus efficacement et d’assurer une présence continue sur le terrain. Ils joueront un rôle crucial dans le contrôle des mouvements de personnes et de véhicules, tout en facilitant la sensibilisation des communautés sur l’importance de la conservation. WCS a profité de cette cérémonie pour réaffirmer son engagement à soutenir les efforts du gouvernement guinéen et des communautés locales pour protéger le patrimoine naturel, dans le cadre de la vision globale du projet Simandou, qui prône une approche durable et intégrée pour le développement tout en respectant l’environnement.

« C’est un pas de plus vers un avenir où la conservation de notre biodiversité est au cœur de nos priorités. Nous sommes convaincus que ces outils permettront d’améliorer considérablement l’efficacité des missions de surveillance et de contribuer à la réalisation des objectifs de conservation fixés pour le Parc National Pinselli-Soyah-Sabouyah », ajoute Ousmane Tounkara.

Visiblement très ravie de recevoir ces équipements de la part de la société Winning Consortium Simandou, la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Djami Diallo, a assuré que les engins seront utilisés à bon escient par les agents sur le terrain. « Ces engins roulants font suite à d’autres équipements déjà mis à disposition, tels que des ordinateurs, des GPS, ainsi que des gilets réfléchissants pour la sécurité de nos agents sur le terrain. Cela témoigne de l’engagement de la société et du gouvernement à prendre en compte la conservation de la biodiversité dans le cadre de la réalisation du méga projet Simandou. Cela s’inscrit dans la vision du chef de l’État, qui prône un développement durable pour le bien-être des populations et des générations futures. Je remercie sincèrement nos partenaires, la société Winning Consortium. »

À l’Office Général des Parcs Nationaux et Réserves de Faune, la réception de ce matériel s’inscrit dans le cadre des réformes engagées par le ministère de l’Environnement et du Développement durable, notamment concernant le réseau des aires protégées composé de 18 parcs nationaux.

Le Lieutenant-colonel Abakar Samoura, Directeur général de l’Office Général des Parcs Nationaux et Réserves de Faune, affirme que ces équipements vont contribuer significativement à l’amélioration des conditions de travail de l’équipe de terrain, mais aussi leur permettre de récolter des résultats favorables à la préservation de la biodiversité dans le futur parc national de Pinselli-Soyah-Sabouyah, où se trouvent les dernières populations d’éléphants. « Plus de 150 individus migrent entre la frontière guinéenne et la frontière sierra-léonaise. Ces équipements arrivent à point nommé, car vous connaissez les conditions dans lesquelles nos agents travaillent sur le terrain. Les motos tout terrain et les véhicules pick-up 4×4 sont vraiment adaptés et vont améliorer les conditions de travail de nos agents. C’était un besoin réel. »