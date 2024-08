Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MERSI), a officiellement lancé, ce vendredi 9 août 2024, les épreuves du concours d’accès aux Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) de Dalaba et de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce programme vise à préparer les jeunes étudiants guinéens à intégrer des écoles d’ingénieurs de renom, tant au niveau régional qu’international.

Ce concours s’inscrit dans la stratégie globale d’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur en Guinée, a souligné Alpha Bacar Barry dans son discours. “C’est la continuité de l’approche qualité que nous voulons imprimer à l’enseignement supérieur en développant un parcours ingénieur, pour que les enfants de Guinée puissent aussi avoir l’opportunité d’accéder aux grandes écoles nationales, sous-régionales et internationales. Il n’y a pas que Yamoussoukro, nous préparons aussi nos enfants à faire le concours pour l’École polytechnique de Paris”, a-t-il déclaré.

Le ministre a également évoqué les réformes en cours au sein des institutions éducatives guinéennes, notamment à l’Institut polytechnique civilo-militaire de Conakry, ainsi qu’à Boké et Mamou. Ces initiatives visent à renforcer les capacités d’accueil et à améliorer la qualité des formations offertes, en adéquation avec les exigences des concours d’accès aux grandes écoles.

Les opportunités offertes par les CPGE

Abdoulaye Keita, coordinateur général des CPGE, a rappelé que ce programme représente une “bourse d’excellence” mise en place par le gouvernement guinéen à travers le ministère de l’Enseignement supérieur. L’année dernière, 50 étudiants avaient été recrutés dont 10 ont été envoyés à Yamoussoukro et 40 à Dalaba, où ils bénéficient d’un encadrement et de conditions de vie optimales, incluant un ordinateur portable, un logement, et de la nourriture.

Pour cette année, le recrutement est légèrement réduit en raison des capacités d’accueil limitées. Sur les 261 candidats dont 43 filles, 35 seront retenus : 25 pour l’école de Dalaba et 10 pour l’École polytechnique de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. M. Keita a également annoncé que les conditions d’organisation du concours ont été améliorées, avec l’appui du ministère, afin d’assurer un apprentissage de qualité à ces étudiants.

Les retombées du partenariat avec la Côte d’Ivoire

Adama Koné, directeur de la scolarité à l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, a évoqué le partenariat entre la Guinée et la Côte d’Ivoire, initié il y a quelques années. “La Guinée fait d’abord une pré-sélection des étudiants qui ont eu le bac avec mention bien. Ensuite, nous venons faire le recrutement. Les étudiants guinéens se comportent très bien. Dans la deuxième promotion, on a eu un étudiant qui a fait les classes préparatoires de Yamoussoukro et qui est rentré à l’Institut polytechnique de Paris. Je crois qu’il est le premier guinéen à intégrer cet institut via notre institut”, a-t-il affirmé.

Le lancement de ce concours témoigne de la volonté des autorités guinéennes de diversifier et de renforcer les opportunités d’enseignement supérieur pour les jeunes du pays. Avec des initiatives telles que les CPGE, la Guinée se positionne progressivement comme un acteur clé dans la formation de talents capables de rivaliser sur la scène sous-régionale et internationale.