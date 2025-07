À l’occasion du premier anniversaire de la disparition forcée des figures du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), Oumar Sylla alias Foniké Mengué et Mamadou Billo Bah, ce mercredi 9 juillet 2025, Jean-Luc Mélenchon a brisé le silence pour dénoncer ce qu’il qualifie d’« enlèvement politique », tout en pointant la responsabilité du gouvernement français.

Le leader de La France insoumise n’a pas mâché ses mots. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, il a accusé la France de soutenir la junte guinéenne : « Il y a un an en Guinée, Foniké Mengué et Billo Bah, dirigeants du courant démocratique, étaient enlevés par la dictature que soutient la macronie. Pourquoi la France ne travaille-t-elle pas à leur libération ? Pourquoi le silence ? Quels intérêts sont en cause ? », s’est-il indigné.

Ces propos interviennent alors que le FNDC, mouvement dissous par la junte militaire au pouvoir, a appelé à une manifestation ce 9 juillet dans le Grand Conakry pour commémorer la disparition des deux militants emblématiques. Foniké Mengué et Billo Bah avaient été enlevés dans des conditions non élucidées, et demeurent introuvables à ce jour.

Depuis leur disparition, les arrestations arbitraires, les restrictions des libertés publiques et la répression des voix critiques se sont intensifiées, selon plusieurs ONG de défense des droits humains.

Fidèle à sa ligne critique de la politique étrangère française en Afrique, Jean-Luc Mélenchon relance le débat en accusant le gouvernement Macron de passivité, voire de complaisance. « La France ne peut pas prétendre défendre les droits humains tout en fermant les yeux sur de telles disparitions.»