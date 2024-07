A travers un décret publié, ce mardi 9 juillet 2024, le président de la transition a procédé à la nomination de plusieurs hauts cadres au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage.

Il s’agit de :

1 El Hadj Mamadi Condé, précédemment consultant en développement agricole, est nommé Conseiller principal du département.

2 Madame Aïssatou Barry, précédemment conseillère juridique au ministère des Transports, a été choisie pour occuper le même poste au ministère de l’Agriculture.

3 Mohamed Moustapha Camara est également nommé conseiller économique au sein du département. Il était précédemment directeur de l’Agriculture et du développement durable au département des études et contrôle technique de l’administration et contrôle des grands projets (ACGP).

4 Moriba Mara, précédemment chef de la division appui scientifique à la direction générale de l’URAG, est nommé Conseiller chargé des questions agricoles et des infrastructures.

5 Dr Sawa Camara, précédemment chercheur consultant et expert en agro-pastoral, est également nommé Conseiller chargé des questions de production et d’alimentation de la santé animale.