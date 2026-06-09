Examens nationaux en Guinée : Alpha Bacar réaffirme la « tolérance zéro » face à la fraude

À moins de deux semaines du lancement des examens nationaux, prévus le 18 juin prochain, le ministère de l’Éducation nationale, de l’alphabétisation, de l’enseignement technique et de la Formation professionnelle intensifie ses préparatifs sur l’ensemble du territoire.

Réuni ce lundi 8 juin lors de la rencontre hebdomadaire de cabinet consacrée aux dossiers prioritaires, le ministre Alpha Bacar Barry a insisté sur la nécessité d’accélérer la finalisation des opérations en cours, en particulier dans les filières de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Dans ses orientations, il a rappelé « la nécessité de finaliser sans délai les préparatifs des examens nationaux, particulièrement ceux de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.»

Il a également instruit les services compétents de « clôturer définitivement les listes des candidats et d’en garantir la fiabilité.»

Réaffirmant la fermeté de son département face aux irrégularités, le ministre a insisté sur une ligne de conduite stricte, évoquant « la tolérance zéro face à toute forme de fraude ou de manquement susceptible de compromettre la crédibilité des évaluations nationales. »

À l’approche de cette échéance nationale majeure, les autorités éducatives entendent renforcer les dispositifs d’organisation afin de sécuriser le processus et de garantir la crédibilité des examens sur toute l’étendue du territoire.

Le dispositif est piloté par le ministère de l’Éducation nationale, de l’alphabétisation, de l’enseignement technique et de la Formation professionnelle.