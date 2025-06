Le ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé en cette matinée que les journées du lundi 9 et du mardi 10 juin 2025 sont “exceptionnellement” déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national.

Selon un communiqué officiel parvenu à notre rédaction, cette décision s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la fête de la Tabaski. Elle s’applique à l’ensemble des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs public, mixte et privé.

À cette occasion, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, adresse ses vœux les plus sincères de paix, de prospérité et de fraternité à l’ensemble des fidèles musulmans de Guinée et du monde entier.