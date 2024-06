Le célèbre chanteur guinéen Junior Barry revient sur le devant de la scène musicale avec un nouveau clip intitulé “Holorilan”. Chantée en langue Poular, cette œuvre rend hommage aux personnes qui se battent quotidiennement pour subvenir aux besoins de leur famille et de leurs proches.

“Holorilan”, qui signifie “Ils comptent sur moi”, met en lumière les efforts inlassables de ceux qui portent sur leurs épaules l’espoir de toute une famille. Dans cette chanson, Junior Barry décrit avec émotion la réalité de nombreux Guinéens : “Ma famille paternelle et maternelle ainsi que tout le village compte sur moi. Dès le matin je sors. Sachant qu’il n’y a rien à mettre dans la marmite, je dois me débrouiller pour en trouver. Que ce soit les cérémonies, la maladie, les frais scolaires, le loyer et la dépense pour le manger, tout repose sur moi.”

Le clip, sorti le vendredi 7 juin 2024, illustre également la détermination et la résilience de ces individus face aux défis quotidiens : “L’ardeur du soleil et l’abondance de la pluie ne me feront pas abandonner. Ni la police encore moins les bandits ne me feront abandonner.”

Avec “Holorilan”, Junior Barry réussit à capturer et à célébrer la bravoure et la persévérance des héros anonymes qui, malgré les difficultés, continuent à se battre pour offrir un avenir meilleur à leurs proches. Cette chanson est un vibrant hommage à ceux qui incarnent l’unique espoir de leur famille, et elle résonne profondément avec de nombreux auditeurs en Guinée et au-delà.