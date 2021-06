La troisième édition du Salon des entrepreneurs (SADEN), a démarré ce mercredi 09 juin 2021 à Conakry. Cette année, ce grand rendez-vous des entrepreneurs se fixe pour objectif d’offrir des pistes de réflexion et de développer des ateliers de formation afin de faire de la crise sanitaire du Covid-19, une réelle opportunité pour les entrepreneurs et un moyen de renforcement des capacités des entrepreneurs locaux.

Le thème de cette troisième édition est : “L’Entrepreneuriat à l’épreuve de la Covid-19”. A travers des panels, plusieurs sujets seront abordés, notamment dans les secteurs des miniers, agricoles, commerce, NTIC, environnement, etc.

«Les diagnostics et impacts du Covid-19 en vue de proposer des solutions concrètes pour une résilience accrue de nos entreprises. Par ailleurs, comme chaque année, le SADEN récompensera des concepts et projets novateurs proposés par des entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs pour contribuer à la lutte contre la covid-19. Vous l’aurez compris, face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le SADEN se veut un espace d’espoir pour l’écosystème entrepreneurial guinéen. Le maintien du Salon, dans le strict respect des mesures de prévention contre le coronavirus, est à l’évidence, un message puissant aux entrepreneurs et futurs chefs d’entreprises. A vos côtés, nous continuerons de vous soutenir pour faire de l’entrepreneuriat le moteur de développement de la Guinée», a souligné Sékouba Mara, Directeur général de l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE) et président du comité d’organisation du SADEN.

Le SADEN offre une autre opportunité au gouvernement pour s’exprimer et aussi informer les entrepreneurs des opportunités de formation qui pourront les permettre dans l’avenir d’entreprendre, de se prendre en charge et aussi les rappeler les différents défis qui est le temps, a rappelé la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle.

«Le principal artisan de booster les jeunes entrepreneurs, les encourager, les accompagner, les soutenir, c’est quand même le gouvernement», soutient Zenab Dramé.

Houleymatou Baldé, lauréate de l’édition précédente et directrice générale de Biocop Guinée, a bénéficié d’une enveloppe de 5 mille dollars, en guise de récompense, pour des efforts en entrepreneuriat. Mais avant d’en venir là, des efforts ont été consentis.

«Nous avons rencontré d’énormes difficultés, à savoir: le retard dans la chaîne d’approvisionnement, de production, de distribution, la perte du chiffre d’affaires, le changement récurent des besoins de nos clients, la destruction des récoltes agricoles, les difficultés de transfert de financement pour le démarrage de nos différentes activités, le licenciement de certains de nos employés contre notre gré…Mais malgré toutes ces difficultés, nous avons continué à nous battre et à travailler», a retracé la patronne de l’entreprise de production d’engrais organique et de promotion de l’agriculture biologique.

«Je suis très ravie d’être là au nom de mes collègues entrepreneurs. Le SADEN nous permet de pouvoir nous exprimer, de pouvoir rencontrer des gens qui peuvent nous aider dans nos idées d’entreprise, et dans notre vision des choses. L’enveloppe de l’année dernière m’a permis de me former dans l’esprit entrepreneurial et de me former aussi dans le projets pour au moins démarrer dans mon activité», a-t-elle signalé.

La jeune entrepreneure compte à son tour, coacher les jeunes qui se lancent dans la même initiative et les guider.

Cinq cents personnes ont manifesté leur souhait de participer à cette troisième édition du SADEN. Mais à cause de la propagation de la pandémie de coronavirus, des mesures de restriction ont été appliquées.