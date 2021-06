Dans la soirée du mardi, alors que la nouvelle mine d’or découverte à Kounsitel refoulait du monde venu de tout le pays, le gouverneur de la ville de Labé a pris la décision de fermer le site.

Une décision mal perçue par certains citoyens qui estiment qu’il ne relève pas de son domaine vu que Gaoual est une préfecture appartenant à la région administrative de Boké.

Ce mercredi, 09 juin 2021, Madifing Diané a apporté des éclaircissements sur cette question. «Ceux qui pensent que je me suis approprié de la situation ne connaissent pas la structure administrative dans sa globalité. Du point de vue découpage administratif, Gaoual relève de la région de Boké. Mais du point de vue de défense et sécurité, Gaoual et Koundara sont sous l’autorité du commandement militaire du Camp Elhadj Oumar Tall de Labé», a expliqué le gouverneur.

Il précise plus loin, que la décision n’a pas été prise de façon unilatérale. Elle a été prise en concertation avec l’ensemble des autorités administratives, des différentes hiérarchies et les élus locaux des deux régions (Labé et Boké).

«De façon concertée, une évaluation de la situation a été effectuée et la solution c’était de fermer les lieux», a-t-il ajouté

En réalité, soutient le gouverneur de Labé, Gaoual n’est pas reconnu parmi les sites aurifères. C’est de manière assez banale que l’or a été découvert dans cette localité avance Madifing Diané.

«Mais quand une telle localité est envahie par des milliers de personnes, il est évident que les conséquences seront dramatiques tant sur le plan sécuritaire mais aussi sur le plan de vie sociale», a-t-il souligné