L’annonce faite par l’artiste influenceur Fodé Fekangni Camara concernant le mariage de l’influenceuse Aïcha Stéky le 26 avril dernier n’est qu’un simple buzz, a appris Guinée360.com.

Le mariage de l’influenceuse Aïcha Stéky, initialement prévu le dimanche 07 mai dans un réceptif hôtelier, n’a finalement pas eu lieu. “D’après Fékangni, mon mariage est un poisson d’avril. C’est un buzz, mon mariage n’est pas prévu, donc ne venez pas à l’hôtel…”, avait-elle annoncé dans un live Facebook.

L’annonce de Fekangni concernant le mariage de Aïcha Stéky lors de son passage dans l’émission déballage de nos confrères “Happy Médias” avait suscité plusieurs réactions auprès des internautes. Certains admirateurs de l’influenceuse ont ressenti une immense joie à l’annonce, tandis que d’autres se sont abstenus pour voir la suite des événements. Cependant, c’est une nouvelle qui a réjoui à plus d’un titre ces admirateurs qui souhaitent la voir enfin dans un foyer, connaissant le contour et le sens du mariage dans la société africaine. Cette nouvelle vie est source de respect, de considération et bien d’autres choses.

Toutefois, la nouvelle a malheureusement réussi à tromper plusieurs personnes, dont les regards ont été tournés vers l’union et l’identité de l’homme impliqué, pris d’assaut par l’ampleur de la nouvelle. Aïcha Stéky n’a attendu qu’après le concert dédicace de son bien-aimé ami Fekangni Camara, tenu ce week-end, pour lever le voile sur cette annonce de grande envergure à laquelle elle fait l’objet et qui est au centre des débats.

“Je ne suis ni fiancée, ni prise. Fékangni plaisantait. J’ai voulu attendre l’après-concert pour dire la vérité sur ma situation matrimoniale”, a-t-elle ajouté.

Dans ce même live Facebook, l’influenceuse Aïcha Stéky a profité de l’occasion pour décrire son type d’homme idéal : “Il doit être mince, je n’aime pas les gros bras”.

Par ailleurs, de telles réactions risquent de remettre en cause la crédibilité des célébrités car elles prennent plaisir à jouer avec l’attention de leurs administrateurs et observateurs. Cela affecte également la crédibilité des médias qui relaient leurs actualités ou sujets.