Abdoulaye 3 BAH, l’un des gardes du corps de Cellou Dalein Diallo est revenu pendent deux (2) sur comment lui et Bah Oury ont réussi à sauver son patron le 29 septembre 2009. Par conséquent, il rejette les déclarations du colonel Moussa Thiégboro Camara qui soutient être le sauveur de Cellou ce jour.

Ce mardi 9 mai 2023, ce garde corps de Cellou a comparu pour la seconde fois devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’appel de Conakry. Selon ses explications, il était là au début et jusqu’à la conduite de Cellou Dalein Diallo qui avait eu des côtes cassées, à l’hôpital du camp Almamy Samory Touré où il a reçu les premiers soins.

« Il n’y a pas eu d’aide dans le stade. Nous nous sommes débrouillés seul pour sortir du stade jusqu’à là où se trouvait le Pik-up du colonel Thieghoro. C’est lorsqu’on est venu à un certain niveau Bah Oury m’a dit aider moi à avoir une voiture. Nous sommes avec quelqu’un qui est dans un état critique. C’est en ce moment un gendarme a dit voilà un pick-up. Je ne savais pas c’était la voiture du colonel Thieghoro. Je suis monté et je me suis allongé dedans et Cellou Dalein était couché sur moi et sur BAH Oury. C’est lorsqu’il est entré dans le pick-up, j’ai soulevé la tête et j’ai su que j’étais dans la voiture du colonel Thieghoro. Je ne savais pas où il nous conduisait, je croyais qu’on devait ramener Elhadj Cellou chez-lui, mais c’est lorsqu’on est arrivé à la Camayenne que je me suis rendu compte. Il a reçu un appel d’une personne qui lui a demandé après Elhadj Cellou. Il a répondu que nous sommes ensemble. Cependant pour lui c’est fini », a expliqué Abdoulaye 3 Bah.

Cet dernier, rejette les déclarations de Thiégboro. Pour lui le secrétaire général à la présidence chargé de la lutte antidrogue avait même proféré des insultes à l’endroit de Bah Oury. Il ajoute que le fait de conduire Cellou Dalein à l’hôpital était “un fait du hasard”.

« Bah Oury dit moi je l’avais dit de ne pas nous stationner, il a dit à Bah Oury tu reprends ça je te mets une balle dans la bouche. C’est en ce moment j’ai signalé bah Oury de se taire. Et finalement il nous a conduits à l’hôpital parce qu’il n’avait pas le choix.

Lorsque j’ai entendu que colonel Thieghoro a sauvé les leaders ça me met bouche Bé parce que je n’ai pas vu cette intention de nous sauver ce jour là. En tout cas de la manière dont on s’est séparé je n’ai pas vu d’aider de sa part ».

Le chargé de la protection rapprochée de Cellou Dalein Diallo souligne que des personnes qui pourraient être parmi les agresseurs. Pour lui, des hommes en cauris et en tenues civiles sont venus au camp Almamy Samory Touré pour recevoir des soins.

Il faut rappeler que Cellou Dalein soutient la version du colonel Thiegboro sur la question de sauvetage. Seul son passage à la barre pourrait éclairer le tribunal dans cette situation. Il reste à savoir venir livrer sa version des faits au tribunal.