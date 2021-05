À un mois du Salon des Entrepreneurs de Guinée (Saden) prévu les 9 et 10 juin 2021, à Conakry, plusieurs porteurs de projets ont défilé devant les membres du jury. Cette initiative vise à accompagner les porteurs de projet dans le lancement à booster leurs business.

Placée sous le thème: «l’entrepreneuriat à l’épreuve de la relance économique post-covid19», plus de 30 candidatures ont été reçus.

L’édition de cette année porte sur quatre catégories notamment, l’entrepreneuriat social, féminin, urbain et agrobusiness.

«Plusieurs candidats ont postulé pour le prix Saden 2021. Après l’étude des dossiers nous avons retenus 32 dont une dizaine de femmes pour la phase de sélection. À l’issue des auditions aujourd’hui, huit seront retenus pour la finale c’est-à-dire deux par catégories. Et chaque lauréat va bénéficier de trente millions de francs guinéens», a déclaré Mariame Camara, membre du comité d’organisation du Saden 2021.

Le Directeur Général du Fonds de Développement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises au Ministère de l’Industrie et des PME et par ailleurs membres du jury de cette phase de présélection, revient sur quelques critères de sélection

«On s’assure qu’on ne fasse pas la promotion du présentateur mais aller dans le fond pour voir quelle est la valeur ajoutée, quelle est la plus-value, quel est le modèle économique qu’il sous entend en termes de création d’emploi, en termes d’impact social, économique et environnemental. Tous ces paramètres-là font que nous analysons à fortiori et on comptabilise aussi en fonction des rubriques et au terme de chaque rubrique nous réévaluons ce qui a été dit pour ne pas que ce soit les premiers venus, les mieux servis », souligne Aliou Souaré.

Au terme de la phase, le jury a annoncé les résultats des épreuves de présélection, ce dimanche 9 mai 2021

Dans la catégorie entrepreneuriat Féminin , il s’agit de :

1- YAALAN : entreprise qui évolue dans la réparation des appareils électriques.

2- Final Vision Educative : qui propose une solution de gestion et de suivi de la vie scolaire des élèves en numérisant le système éducatif guinéen.

Dans la catégorie Agrobusiness , les projets qualifiés sont :

1- Coopérative des Jeunes

pour le Developpement Agricole en Guinée (COJDAGUI): entreprise qui évolue dans la chaîne de valeur du riz;

2- Diperfect : une entreprise de transformation et commercialisation des céréales locales.

Dans la catégorie entrepreneuriat Social, les finalistes sont:

1- Guinée Arts Afrique : une entreprise engagée à promouvoir, développer et valoriser les produits locaux tout en œuvrant pour le bien être des personnes et de la société;

2-Air de Fête : une entreprise spécialisée dans l’évènementiel en activité depuis Juillet 2018 qui souhaite élargir ses prestations et proposer un espace qui saura répondre aux exigences de ceux qui recherchent pour leurs évènements un lieu de standing, offrant des formules complètes, prestations de haute qualité dans un cadre convivial

Dans la catégorie entrepreneuriat Urbain, les finalistes sont:

1- Amaprint & Business porteur du projet GESBAT : Le projet GESBAT accompagne les institutions et les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de gestion et suivi leur permettant d’avoir une nette visibilité sur l’évolution de leur activité, d’avoir accès aux informations clées en temps réel leur permettant de prendre des décisions efficaces et adaptée.

2- Espace informatique et multimédia porteur du projet KOYOROJOB : KOYOROJOB est une plateforme universelle de recrutement et de recherche d’emploi, un espace numérique personnel et sécurisé et un espace de gestion de recrutement.