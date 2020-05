C’est une opération qui s’étendra du 09 au 20 mai de l’année en cours. Conduite par la Direction nationale des Études Économiques et de la Prévision de l’institut national de la statistique en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, il s’agit de procéder à l’évaluation de l’impact économique et social de la pandémie du covid-19 sur l’économie guinéenne.

Publicité

En tout, 4200 ménages et plus de 400 entreprises formelles et informelles, réparties sur toute l’étendue du territoire national, seront concernés. Mais en raison des dispositions de l’état d’urgence sanitaire, un communiqué du ministère de L’Economie et des Finances précise que les données seront recueillies par téléphone pour les ménages et entreprises informelles, et par émail pour les entreprises formelles.

« L’objectif de cette opération d’enquête est de recueillir toutes les informations nécessaires afin de mieux mesurer l’impact de la pandémie sur les activités économiques dans le but permettre au gouvernement d’adopter des mesures ciblées pour atténuer les chocs, renforcer la résilience de l’économie nationale et améliorer les conditions de vie des ménages. »