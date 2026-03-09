Le président Mamadi Doumbouya a procédé, par décret publié dimanche 8 mars 2026, au rappel de douze ambassadeurs guinéens en poste à l’étranger. Le texte officiel ne précise pas les raisons de cette décision, mais indique que le ministre des Affaires étrangères est chargé d’en assurer l’application et de prendre les dispositions nécessaires.

Au lendemain de cette annonce, le ministre des Affaires étrangères, des Guinéens établis à l’étranger et de l’Intégration africaine, Morissanda Kouyaté, a apporté des éclaircissements. S’exprimant à l’issue d’une réunion technique tenue ce lundi 9 mars, il a expliqué que cette mesure s’inscrit dans une dynamique de gestion administrative.

« Le rappel d’une dizaine d’Ambassadeurs Guinéens, à travers un décret du Chef de l’État, s’inscrit dans une logique de bonne gouvernance administrative, visant à faire prévaloir le droit à la retraite pour certains et à lutter contre la sédentarisation au sein de l’administration publique pour d’autres », a déclaré le chef de la diplomatie guinéenne.