C’est une triste nouvelle pour le pool d’avocats de l’ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. Me Ousmane Seye, a tiré sa révérence des suites d’un malaise à Dakar, dans la capitale Sénégalaise, dans la nuit du mercredi à jeudi 09 mars 2023.

Cet grand avocat du barreau de Dakar depuis 1985, était également un homme politique. Il était le leader du Front républicain, parti membre de la coalition Benno Bok Yakaar (BBY).

Me Seye, état impliqué dans plusieurs dossiers dans son pays notamment celui de l’ancien Directeur du Centre des Œuvres Universitaires de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD), Sitor Ndour, inculpé pour viol.

Après cette annonce, le chef de l’État Sénégalais, Macky Sall a présenté ses condoléances à travers son compte twitter. « Je suis peiné d’apprendre ce jour, le décès de Me Ousmane Seye, avocat et chef de parti politique. Je rends hommage à un avocat émérite et à une personnalité publique engagée et serviable. À sa famille, au barreau et à toute la classe politique, je présente mes condoléances émues » a-t-il écrit.