L’équipe nationale guinéenne des moins de 23 ans affronte le Nigeria dans une double confrontation le 20 et le 28 mars 2023 pour une place à la prochaine CAN de cette catégorie. Le sélectionneur national Morlaye Cissé vient de dévoiler sa liste de 21 joueurs.

Morlaye Cissé et sa troupe entrent dans la dernière ligne droite des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans qui se tiendra au Maroc en 2023. Ce groupe de 21 hommes composé de joueurs évoluant en Guinée et ailleurs, devra écarter les nigérians à ce 3e et dernier tour pour accéder à la phase finale.

Le Groupe :