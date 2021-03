Mamady Kaba, est cité dans un deal de cocaïne. Il aurait été arrêté le 5 janvier avec 177 plaquettes de cocaïne à son domicile à Nongo dans la commune de Ratoma. En face des médias ce lundi 08 mars 2021, l’avocat de l’accusé a fait montre de plusieurs “manquements et incohérences” dans cette affaire.

Mamady Kaba, 7 autres citoyens guinéens et un citoyen du Monténégro sont inculpés dans ce dossier, d’après le compte rendu de la commission rogatoire. Déjà, 29 personnes ont été interpellées et entendues 8 parmi elles sont déférées dont 3 gendarmes, 3 policiers et 2 civils.

En plus de signaler des “incohérences et des manquements”, Me Yaya Konaté a évoqué une violation du droit à la présomption d’innocence de son client.

« On constate des incohérences dans le rapport d’étape de la commission rogatoire notamment sur la situation des deux expatriés sur lesquels, la drogue a été saisie et qui ne sont pas aux arrêts. Ensuite, les raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas présentes ne sont pas connues. Il a fallu certainement que les gens prennent la décision de les libérer. Comment ont-ils quitté le territoire national ? Cette question reste posée. C’est pourquoi, nous estimons que l’enquête menée devant la commission rogatoire a des insuffisances et des incohérences. Monsieur Issa Kaba (le frère de Mamady Kaba, Ndlr) a agi par voie de presse, en accusant son grand frère d’être responsable de ce dossier de trafic de cocaïne. Il l’a dit le 1er mars dernier. Il a soulevé la culpabilité de son frère en disant que c’est celui-ci qui l’a mis dans cette affaire. Donc le fait de culpabiliser son grand frère par voie de presse, constitue une violation de la présomption d’innocence de monsieur Kaba », a soulevé l’avocat.