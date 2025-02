L’ancien président de l’Assemblée nationale, Elhadj Boubacar Biro Diallo, s’est éteint ce samedi 8 février 2025, laissant derrière lui un héritage marqué par l’engagement, la justice et la démocratie. Parmi les nombreuses réactions suscitées par sa disparition, celle d’Alpha Condé retient l’attention. L’ancien chef d’État guinéen a rendu un hommage appuyé à cet acteur majeur de l’histoire politique du pays, saluant en lui un “infatigable serviteur de la nation”.

Dans son message, Alpha Condé insiste sur le rôle crucial joué par Boubacar Biro Diallo dans la construction démocratique de la Guinée. “Du haut de ses 103 ans, il a consacré sa vie à la défense des valeurs de justice, de solidarité et de démocratie”, souligne-t-il, rappelant que l’ancien président de l’Assemblée a toujours été aux côtés des “plus faibles, des oubliés et des démunis”, qu’il soutenait avec une “générosité sans limite”.

L’hommage prend une tournure plus personnelle lorsque Alpha Condé évoque le soutien que lui apportait Boubacar Biro Diallo alors qu’il était en prison. “Oui, lorsque j’étais en prison, privé de liberté et d’espoir, il venait me rendre visite avec Bah Mamadou”, confie-t-il. Plus encore, il révèle comment le défunt, avec l’appui de Mélégué Traoré, président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso à l’époque, avait mobilisé les présidents des Assemblées nationales de la CEDEAO pour plaider sa libération.

Au-delà du combat politique, l’ancien président rappelle l’attachement de Boubacar Biro Diallo à l’éducation et à la transmission du savoir. “Éducateur dans l’âme, il a formé et inspiré des générations entières”, note-t-il, soulignant que nombre de ses anciens élèves sont devenus des hauts commis de l’État.

Enfin, Alpha Condé partage un souvenir marquant : une conversation tenue alors qu’ils siégeaient tous les deux à l’Assemblée nationale. “Il m’avait dit : ‘Alpha, on t’a mis un masque sur le visage ; lorsqu’il va tomber, les gens seront surpris.’” Des paroles qui, selon lui, résonnent encore aujourd’hui.

L’ex-président guinéen adresse ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’au peuple de Guinée, “qui vient de perdre l’un de ses meilleurs fils”. Il appelle à honorer la mémoire de Boubacar Biro Diallo en poursuivant “le combat pour la justice, la solidarité et la démocratie”.