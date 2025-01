Le président tchadien s’est exprimé suite à “l’attaque perpétrée par un groupe des individus malintentionnés contre la Présidence de la République”, dans la nuit du mercredi 8 janvier 2025.

Le Maréchal Idriss Déby a adressé ses “sincères condoléances aux familles des victimes héroïquement tombées, armes à la main et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés”, a-t-il réagi sur Facebook.

Il a également rendu “un vibrant hommage” aux forces armées tchadiennes “pour la réactivité, la bravoure et le professionnalisme” dont ils ont fait montre pour défendre la présidence face à l’assaut d’“un groupe des individus malintentionnés”.

“Les assaillants de cette vaine tentative visait à me vitrifier mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la Garde Présidentielle”, a indiqué le chef de l’Etat, avant d’exprimer sa gratitude pour le soutien massif et instantané exprimé par le peuple tchadien, mais aussi, le soutien de pays amis “qui ont réagi face à cette tentative de déstabilisation. Il revient maintenant à la justice d’établir les faits, situer les responsabilités et appliquer toute la rigueur de la Loi”, a-t-il précisé.