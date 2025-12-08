Face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire au Bénin après la tentative de coup d’État visant le président Patrice Talon, la CEDEAO a décidé de déclencher sans délai le déploiement de sa Force en attente afin de préserver l’ordre constitutionnel.

Dans un communiqué signé du président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation régionale, il est précisé que le dispositif mobilisera des unités venues du Nigéria, de la Sierra Leone, de la Côte d’Ivoire et du Ghana.

Cette force régionale aura pour mandat « d’appuyer le Gouvernement et l’armée républicaine du Bénin afin de préserver l’ordre constitutionnel et l’intégrité territoriale de la République du Bénin ».

L’intervention s’appuie sur le Protocole de 1999 portant mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, ainsi que sur les dispositions relatives au maintien de la paix et de la sécurité dans l’espace communautaire.