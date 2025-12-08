Réélu avec 89,77 % des suffrages, soit 3 759 030 voix lors de la présidentielle du 25 octobre 2025, Alassane Dramane Ouattara a été officiellement investi, ce lundi 8 décembre 2025, pour un quatrième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire.

La cérémonie, organisée à Abidjan, a rassemblé de nombreuses personnalités venues de tout le continent, notamment plusieurs chefs d’État membres de la CEDEAO et de l’Union africaine. Devant ce parterre de leaders, le président ivoirien a livré un discours empreint de solennité et d’engagement.

Dès l’entame, Alassane Ouattara a dressé un bilan qu’il qualifie de « transformation sans précédent » depuis 2011 : « Nous avons restauré l’autorité de l’État, consolidé la paix, renforcé la cohésion nationale et nos institutions », a-t-il déclaré. Il a également mis en avant les progrès réalisés dans les domaines sécuritaire et économique, évoquant un « mieux-être » pour les populations, notamment les agriculteurs, grâce à l’amélioration des revenus.

Abordant les priorités de son nouveau mandat, le chef de l’État a insisté sur les défis sécuritaires persistants dans la sous-région, en particulier le terrorisme et le cyberterrorisme, qui exigent selon lui « une vigilance de chaque instant ».

Il a réaffirmé sa volonté de renforcer la sécurité alimentaire, d’accélérer l’intégration énergétique du pays et d’investir massivement dans le numérique pour stimuler la productivité nationale.

Le président a également renouvelé son engagement en faveur de la jeunesse et des femmes, qui resteront « au cœur des politiques publiques», notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la formation professionnelle. Sur le plan économique, il a promis la poursuite des réformes, notamment dans la gestion des finances publiques, afin d’augmenter les ressources internes et d’optimiser les dépenses.

Sur le plan diplomatique, Alassane Ouattara a défendu une Côte d’Ivoire ouverte, pragmatique et pacifique : « Une Côte d’Ivoire amie de tous et ennemie de personne », a-t-il rappelé, appelant à davantage de dialogue et de coopération dans un contexte international de plus en plus polarisé.

Pour les cinq prochaines années, il ambitionne de bâtir « une Côte d’Ivoire audacieuse, productive et innovante », portée par une économie axée sur la transformation locale, une agriculture modernisée, une industrie plus performante et un secteur privé renforcé.

Le président a par ailleurs affirmé que « ce mandat sera celui de la transmission générationnelle », une phase qui, selon lui, permettra de préparer l’émergence d’une nouvelle élite politique, administrative et économique, « intègre, compétente et attachée à l’intérêt général ».

Clôturant son allocution sur une note d’optimisme, il a lancé un appel à l’unité nationale : « Rien n’est impossible pour un peuple uni. Ensemble, bâtissons une grande Côte d’Ivoire, forte, ambitieuse et solidaire. »