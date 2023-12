Les responsables de la Société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Conakry (SOGEAC) ont organisé un déjeuner de presse, ce vendredi 08 décembre 2023. L’objectif était de présenter aux hommes des médias les résultats des activités de l’année 2023, mais également de communiquer sur les acquis et perspectives de la société.

La direction de la SOGEAC compte s’appuyer sur ses employés 100% guinéens pour 27% des femmes, afin de hisser l’aéroport Ahmed Sékou Touré au sommet africain tant sur la modernité qu’en termes d’expertise service client. En deux ans de présence sur les plateformes sociales, “l’aéroport Ahmed Sékou Touré s’est déjà hissé dans le Top 3 des aéroports d’Afrique de l’Ouest les plus suivis sur les Réseaux Sociaux avec plus de 65 000 followers cumulés sur l’ensemble de ses plateformes”, selon la SOGEAC.

Dans son bilan 2023, la Société a mis l’accent sur les travaux d’extension, le renouvellement des équipements, la qualification du personnel et sur la modernisation de ses installations de l’aéroport. Ce qui a permis d’accroître le trafic aérien passant ainsi de 630 mille 213 passagers en 2022 à 676 mille 820 en 2023 soit un taux de croissance prévisionnel de +15%. “D’ici fin décembre, le nombre de trafics à l’aéroport Ahmed Sékou Touré va avoisiner autour de 724.000 passagers. Donc, on fera 100.000 passagers de plus que 2022. Ce qui constitue un taux de progression de 15%, » a expliqué Namory Camara, directeur Général de SOGEAC.

Avec budget de 42 milliards Gnf, la SOGEAC à œuvrer à :

-la Modernisation de l’aéroport;

-la digitalisation du Parking (Auto avec une extension des places de parking);

-la clôture métallique et l’embellissement des zones déguerpies;

-la rénovation de toutes les toilettes au terminal international et la mise en place d’un système de nettoyage plus efficace;

-la rénovation et l’équipement du salon VIP;

-la fourniture du wifi grand public gratuit (haut débit);

-la construction de postes de surveillance du périmètre.

Perspectives 2024

Achever la nouvelle concession de gestion et d’exploitation – nouveaux actionnaires;

Poursuivre les travaux de la certification de l’aéroport;

Mettre en place la Poste de Contrôle des Aérogares (PCA) et du Poste de Coordination de l’Exploitation de l’aéroport (PCE);

Mettre en place l’Airport Opérations Database (AODB);

Faciliter l’installation d’un nouveau téléaffichage dans le terminal international;

Faciliter la mise en place d’un processus de gestion de la qualité et œuvrer pour la mise en place de la gestion de la maintenance des installations, équipements du terminal (GMAO).