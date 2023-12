Le Ministre du travail et de la fonction publique a présenté, ce vendredi 8 décembre 2023, les statistiques par rapport au processus de recrutement à la fonction publique coordonné par son département.

Selon Julien Yombouno, le concours d’accès à la fonction publique se situe à deux niveaux. Il y a le concours global qui concerne l’administration centrale et le celui du Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation qui concerne les fonctionnaires territoriaux qui commence par le préscolaire et qui s’arrête au niveau du collège.

Pour mettre en œuvre sa stratégie, le ministre de la Fonction publique dit avoir reçu 229 mille 587 dossiers de candidature. Parmi ces dossiers, plus de 14 mille sont déjà traités, à en croire Julien Yombouno.

« La situation c’est la soumission des dossiers pour mettre en œuvre notre stratégie. Nous avons à date, 229 mille 587 candidats qui se sont inscrits et vous savez aussi la condition minimale, il faut payer 100 mille francs guinéens en ligne. Donc sur les 229 mille 587 candidats, nous avons 140 mille 660 qui ont payé les 100 mille. Et après les dossiers soumis, il y a l’inscription, le paiement de 100 mille et il faut aussi soumettre les dossiers requis, qu’il fallait mettre sur la plateforme. Donc à date, nous avons 135 mille 927 candidats inscrits qui ont été soumis. Et les dossiers traités sont 14 mille 417 », a expliqué le ministre ce vendredi lors d’une conférence de presse à Conakry.

Julien Yombouno a rassuré au cours de cette sortie, que les candidats qui ont payé deux fois les 100 mille comme frais d’inscription seront remboursés.