La direction générale du patrimoine bâti public a à travers un communiqué instruit plusieurs anciens cadres du régime Alpha condé de rendre leurs domiciles.

Il s’agit entre autre : Du Colonel Moussa Thiegboro ; Ibrahima Bangoura ex ministre de la ville et de l’aménagement du territoire; Naman Keita ex- ministre délégué à la santé.

A lire le décret