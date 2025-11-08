Le ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé que la journée du mardi 11 novembre 2025 sera fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire national. Cette décision intervient à l’occasion du lancement officiel de l’exploitation du mégaprojet Simandou, présenté comme une étape majeure dans le développement économique de la Guinée.

Dans un communiqué, le ministère indique que cette journée symbolise « une nouvelle ère d’ambition, de partenariat et de transformation économique pour la Nation ».

Le texte précise que la mesure s’applique à tous les travailleurs et agents des secteurs public, privé et mixte.

« Le Ministre du Travail et de la Fonction publique saisit cette heureuse occasion pour saluer, avec enthousiasme et fierté nationale, la portée historique de ce partenariat stratégique, gage d’un développement durable, inclusif et porteur d’espoir pour le peuple souverain de Guinée », souligne le communiqué.

Le projet Simandou, considéré comme l’un des plus vastes gisements de fer au monde, est appelé à devenir un pilier du redressement économique et industriel du pays, mobilisant d’importants investissements nationaux et internationaux.