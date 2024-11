À l’instar de 52 autres partis politiques, le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a été placé sous observation suite au récent rapport d’évaluation du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD). Le PEDN dispose de trois mois pour se conformer aux exigences, sous peine de suspension.

Joint au téléphone par Guinee360, le responsable à la communication du parti affirme qu’il n’y a aucune raison valable pour une telle mesure. “Nous n’avons pas de problème qui mériterait que nous soyons suspendus”, a affirmé Mohamed Cissé, indiquant que le PEDN avait déjà entamé, bien avant la sortie du rapport du MATD, les préparatifs de son congrès, notamment par le renouvellement des structures de base.

“Beaucoup de fédérations ont des mandats renouvelés et il reste celles qui sont installées et non validées et que des missions d’inspection procéderont à leur validation avant de les convier au niveau national pour faire de même pour les structures nationales”, a-t-il ajouté.

Ce proche de Lansana Kouyaté précise que le renouvellement des mandats des structures fédérales reste valide, même si les structures nationales sont en fin de mandat. “Le Parti ne se résume pas aux structures nationales. Si les légitimes accordent un temps de préparation à l’exécutif national, en quoi nos militants en feraient un problème. Nous organiserons le congrès et cela n’a aucun rapport avec cette évaluation qui nous a trouvés dans le processus”, a conclu Cissé.