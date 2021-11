Après avoir échoué dans leur combat pour l’éclatement de la justice dans le dossier de la casse des maisons à Kaporo rails Kipé 2 et Dimes pendant le régime d’Alpha Condé, les victimes décident de se tourner désormais vers les autorités de la transition.

La nomination d’Ousmane Gaoual Diallo à la tête du département de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire suscite déjà un lueur d’espoir chez les responsables du Collectif des victimes de Kaporo rails.

C’est du moins, ce qu’a confié ce samedi 06 novembre 2021, Mamadou Samba Sow, le porte-parole dudit collectif. « C’est une source d’espoir pour les victimes dans la mesure où Ousmane Gaoual Diallo lui-même a été victime de beaucoup d’injustice en Guinée », confie Samba.

Après la démolition des maisons à Kaporo rails en 2018, le nouveau ministre de l’Habitat a participé à une campagne de levée de fonds pour soutenir les familles des victimes, rappelle le porte-parole du collectif.

Voir donc la même personne occupé un ministère aussi stratégique que le département de l’Habitat, est une avancée significative pour le rétablissement de la vérité dans l’affaire Kaporo rails.

« Nous estimons qu’Ousmane Gaoual Diallo c’est l’homme qu’il faut à la tête de ce département », se félicite t-il.

De façon officielle et avec toutes les preuves dont ils disposent et des documents signés par des cadres qui sont toujours en service au sein de ce département, les responsables du collectif des victimes de Kaporo rails Kipé 2 et Dimes envisagent de rencontrer le ministre pour lui faire l’état des lieux de la situation et l’inviter à faire la lumière dans ce dossier.

Mamadou Samba Sow porte à la connaissance du ministre Gaoual, qu’un ordre de mission signé en 2019 par l’actuel secrétaire général du département qu’il dirige prévoyait de faire un recensement des pertes enregistrées à Kaporo rails, mais qui n’a jamais vu le jour.

« Il était question dans cet ordre de mission, de faire une évaluation des occupants des parcelles. Cela veut dire, faire un recensement des bâtiments qui sont là, faire une évaluation voir combien coute les maisons, pour procéder après à un dédommagement ce qui n’a n’a pas été fait », regrette t-il.

C’est donc pour faire face à toutes ces préoccupations des victimes, que Samba Sow exhorte Ousmane Gaoual Diallo, de s’entourer d’une équipe composée des cadres dynamiques, compétents et capables de l’aider à réussir sa mission pour le bonheur du peuple.