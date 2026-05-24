Sénégal : le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye démissionne

Quarante-huit heures après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko, ayant entraîné la cessation des fonctions des membres du gouvernement, le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, El Malick Ndiaye, a annoncé sa démission ce dimanche 24 mai 2026.

Le désormais ex-président du Parlement sénégalais a fait cette annonce à travers un communiqué publié sur X, anciennement Twitter. « Après une profonde réflexion, mûrie dans le silence, la responsabilité et le sens de l’État, j’ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de l’Assemblée nationale du Sénégal ».

Poursuivant, il a expliqué que « cette décision procède d’un choix personnel, guidé avant tout par ma conception des institutions, de la responsabilité publique et de l’intérêt supérieur de la Nation ».