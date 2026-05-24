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Sénégal : le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye démissionne

Abdoul Malick DIALLO
1 min de lecture

Quarante-huit heures après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko, ayant entraîné la cessation des fonctions des membres du gouvernement, le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, El Malick Ndiaye, a annoncé sa démission ce dimanche 24 mai 2026.

Le désormais ex-président du Parlement sénégalais a fait cette annonce à travers un communiqué publié sur X, anciennement Twitter. « Après une profonde réflexion, mûrie dans le silence, la responsabilité et le sens de l’État, j’ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de l’Assemblée nationale du Sénégal ».

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Poursuivant, il a expliqué que « cette décision procède d’un choix personnel, guidé avant tout par ma conception des institutions, de la responsabilité publique et de l’intérêt supérieur de la Nation ».

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