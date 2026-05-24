Fenêtre FIFA : Paulo Duarte convoque 25 joueurs, Amadou Diawara de retour en sélection

En marge de la fenêtre internationale FIFA du mois de juin, le Syli national affrontera l’Irlande du Nord en match amical. À cette occasion, le sélectionneur Paulo Duarte a dévoilé sa liste des 25 joueurs convoqués pour cette rencontre prévue le 4 juin prochain en Espagne. Une liste marquée par le retour d’Amadou Diawara, la présence de 3 joueurs locaux, et l’absence de Serhou Guirassy laissé au repos.

25 joueurs pour défier l’Irlande du Nord

Pour préparer ce match amical face aux Nord-Irlandais, Paulo Duarte a retenu 25 joueurs : 3 gardiens, 7 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants.

Pour ce regroupement, le technicien portugais a fait appel à 3 joueurs évoluant en championnat guinéen : le gardien Mory Keita (Hafia FC) le défenseur Lance Camara (l’ASM Sangarédi) et le meilleur buteur de la Ligue 1 Guicopres, Yakhouba Gnagna Barry (Horoya AC)

Amadou Diawara de retour en sélection

Absent des derniers rassemblements du Syli, le milieu de terrain fait son retour dans le groupe guinéen à l’occasion de cette fenêtre FIFA de juin. Une convocation qui constitue l’une des principales nouveautés de cette liste, composée d’un mélange de cadres, de joueurs confirmés et de profils en quête de continuité en sélection.

Le regroupement est prévu à partir du 28 mai 2026 à Malaga, avant la confrontation amicale face à l’Irlande du Nord, programmée le 4 juin à Cadix, en Espagne.