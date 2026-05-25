Homologation des stades : “Cellou Baldé aurait dû être prudent», selon Thierno Saidou Diakité

Le consultant sportif guinéen Thierno Saidou Diakité a émis des réserves sur les récentes déclarations du ministre de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé, faites lors d’une rencontre avec l’international guinéen Sehrou Guirassy, actuellement en séjour en Guinée. Selon lui, le ministre aurait dû faire preuve davantage de prudence dans sa communication.

Au cours de cet échange avec l’attaquant du Syli national, Cellou Baldé a réaffirmé la volonté des autorités guinéennes de rendre opérationnels les stades de Nongo et du 28-Septembre avant le début des éliminatoires de la CAN 2027.

L’ambition affichée est de permettre au Syli national de disputer ses rencontres à domicile et de retrouver le soutien de son public.

Réagissant à cette annonce, Thierno Saidou Diakité a exprimé son scepticisme, rappelant les nombreuses promesses déjà formulées q de l’homologation des infrastructures sportives du pays. « Il y a eu tellement d’annonces concernant l’homologation du stade du 28-Septembre et du stade de Nongo », a-t-il regretté.

Le consultant estime que le ministre aurait dû nuancer ses propos en tenant compte du processus de validation de la Confédération africaine de football (CAF). « Le ministre aurait dû être très prudent. Dans le cas où les inspecteurs de la CAF approuvent la mise aux normes du stade de Nongo et du stade du 28-Septembre, nous pourrons disputer nos matchs en Guinée », a-t-il déclaré.

Pour Thierno Saidou Diakité, l’accent devrait davantage être mis sur l’engagement des autorités à achever les travaux en cours plutôt que sur des échéances définitives. « Il aurait dû prendre un engagement : “Nous nous engageons à mettre tout en œuvre afin que le stade de Nongo et celui du 28-Septembre soient approuvés.” Nous avons déjà l’expérience de ce type d’annonces. Son prédécesseur, Bogola Haba, avait annoncé plusieurs échéances qui n’ont finalement pas été respectées », a-t-il rappelé.

Profitant de l’occasion, le consultant sportif a lancé un appel aux autorités guinéennes. « En la matière, il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Nous souhaitons que les autorités mettent tout en œuvre afin que, cette fois-ci, les matchs programmés en Guinée puissent effectivement être disputés à domicile», a-t-il conclu.