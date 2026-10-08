Soupçons d’évasion fiscale, de blanchiment et de corruption : Ahmed Kanté “interpellé et interdit de sortie du territoire”

La situation judiciaire d’Ahmed Kanté se complique. L’administrateur général de l’AGB2A-GIC et ancien ministre des Mines aurait été interpellé dans le cadre d’une enquête portant sur plusieurs soupçons d’infractions économiques et financières.

Selon nos informations, Ahmed Kanté a été interpellé avant d’être mis à la disposition de l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF). Une mesure d’interdiction de sortie du territoire national lui aurait également été notifiée.

Cette procédure fait suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). À l’origine de cette démarche, une dénonciation visant le responsable de l’AGB2A-GIC et faisant état de soupçons d’évasion fiscale, de blanchiment de capitaux, de corruption ainsi que d’autres infractions assimilées.

Les enquêteurs s’intéressent notamment à un partenariat conclu entre AGB2A-GIC et le Doxa Katokopias FC, un club de football chypriote dont la société minière guinéenne aurait été désignée comme « Main Sponsor ».

L’accord a été annoncé le 3 septembre 2026. Mais dans le communiqué rendu public à cette occasion, aucune indication n’est donnée sur les conditions financières du partenariat. Le montant éventuellement engagé par AGB2A-GIC n’y est notamment pas précisé.

Dans sa présentation, le club chypriote décrit AGB2A-GIC comme une société minière guinéenne spécialisée dans l’industrie de la bauxite, tout en mettant en avant ses investissements dans les infrastructures, la création d’emplois et le développement communautaire en Guinée.

Pour l’heure, les investigations se poursuivent. Les faits rapportés dans la dénonciation constituent des éléments faisant l’objet de vérifications et ne permettent, à ce stade, de tirer aucune conclusion sur une éventuelle responsabilité pénale d’Ahmed Kanté. L’issue de la procédure judiciaire reste donc ouverte.