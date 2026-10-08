Guinée : un moratoire de six mois accordé aux producteurs de sachets d’eau

Le gouvernement guinéen a annoncé ce 07 octobre 2026, accorder un moratoire de six mois aux producteurs de sachets plastiques utilisés pour le conditionnement des eaux minérales et minéralisées.

Cette décision intervient après l’expiration, le 20 septembre 2026, du délai de deux ans accordé aux opérateurs économiques pour se conformer au décret du 21 septembre 2024 portant interdiction des emballages et objets en plastique à usage unique.

Selon les autorités, ce moratoire vise notamment à préserver l’approvisionnement en eau potable et à éviter une hausse des prix. Il concerne exclusivement les sachets destinés à l’emballage de l’eau. L’interdiction reste donc pleinement applicable aux autres plastiques à usage unique.

Le gouvernement annonce également des mesures pour favoriser la production et l’importation d’emballages biodégradables, de résine PET et de préformes. Les opérateurs sont par ailleurs invités à renforcer la collecte et le recyclage des déchets plastiques.

Une commission interministérielle présidée par le Premier ministre assurera le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.