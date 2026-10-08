Éducation : les enseignants contractuels menacent d’aller en grève à partir de la semaine prochaine

En marge de la reunion en assemblée générale extraordinaire de l’intersyndicale de l’éducation (SLECG-SNE-FSPE), ce jeudi 8 octobre 2026, les enseignants contractuels ont menacé d’aller en gréve à partir de la semaine prochaine.

Interpellant directement le chef de l’Etat, Mamadi Doumbouya, le porte-parole des enseignants contractuels a déclaré : « Aujourd’hui, nous interpellons le président de la République, le gouvernement guinéen et les invitons à respecter le protocole d’accord. A defaut de cela, à partir de la semaine prochaine, les contractuels vont prendre leur respondabilité avec ou sans l’intersyndicale de l’éducation », a prevenu Diaka Sow.

Le point 7 du protocole d’accord du 3 janvier 2026 prevoit l’engagement des enseignants contractuels sans passer par le concours.

Sauf que le gouvernement a lancé un concours de recrutement à la fonction publique de 6000 enseignants.