La Guinée s’apprête à accueillir, du 12 au 14 novembre 2025 , à Conakry , le Transform Africa Summit , le plus grand rassemblement africain dédié au numérique et à l’innovation technologique. En prélude à cet événement, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique a tenu, ce mercredi 8 octobre 2025 , une conférence de presse dans un réceptif hôtelier de la capitale.

Placée sous le haut patronage du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya , cette édition du Transform Africa Summit est organisée par l’Alliance Smart Africa , dont la Guinée est membre fondateur.

Selon la ministre Rose Pola Pricemou , plus de 2 000 délégués issus de plus de 40 pays africains sont attendus à Conakry, parmi lesquels plusieurs chefs d’État, ministres, dirigeants d’institutions internationales, investisseurs, start-up et grandes entreprises technologiques. « Ce sommet est une opportunité sans précédent pour la Guinée, son économie, ses entreprises et son image à l’international », a déclaré Mme Pricemou.

Pendant trois jours, tous les regards de l’Afrique et du monde seront tournés vers Conakry. La ministre a tenu à préciser que le Transform Africa Summit dépasse le cadre de son département.

« Ce n’est pas seulement un événement du ministère du Numérique, c’est un projet national, un moment de vérité pour notre pays. »

Elle a souligné que le sommet constitue une vitrine du savoir-faire guinéen, tant sur le plan numérique qu’économique. Hôtels, restaurants, artisans, entreprises locales et start-up bénéficieront directement de l’affluence de milliers de visiteurs étrangers. « Le Rwanda a fait de ce type d’événement un moteur économique, générant des millions de dollars grâce aux congrès et au tourisme. Pourquoi pas la Guinée ? », a-t-elle lancé.

La Guinée réalisation profitera du sommet pour présenter ses récentes dans le secteur du numérique : le Data Center national Tier III de Koloma , le backbone national , les projets d’interconnexion régionale , ainsi que la modernisation de la Poste et la création de l’ ANDE , de l’ ANSUTEN et de l’ ANSSI . « Les participants verront nos progrès, mais aussi nos défis. Et lorsqu’un décideur international découvre l’énergie d’un pays, il ne l’oublie plus », a ajouté le ministre.

S’adressant à la presse nationale, Mme Pricemou a insisté sur le rôle déterminant des journalistes dans la réussite de l’événement. « Vous êtes les premiers ambassadeurs de la Guinée. Nous avons besoin de vous pour vendre la destination Guinée, pour raconter cette aventure nationale avec fierté et professionnalisme. »

Elle a encouragé les médias guinéens à s’impliquer pleinement dans la couverture, la production de contenus et la promotion du sommet. « À travers votre travail, votre plume, vos micros et vos caméras, vous serez les artisans de l’image nouvelle que nous voulons bâtir. »

Au-delà des panels et des expositions, le Transform Africa Summit 2025 devrait générer des retombées économiques concrètes : investissements, contrats pour les entreprises, emplois pour les jeunes et visibilité internationale. « Ce sommet, c’est une passerelle entre la Guinée et le monde. »

« Dès le 10 novembre, lorsque les premiers avions atterriront à Conakry, le monde découvrira une Guinée accueillante, ambitieuse et fière — une Guinée souveraine, connectée et influente », a conclut Mme Pricemou.