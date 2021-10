Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, a à travers un décret lu à la télévision nationale le mercredi 06 octobre 2021, nommé Mohamed Beavogui Premier ministre, chef du gouvernement de la transition.

Des citoyens de Conakry se sont exprimés sur cette nomination. Tous, se disent satisfaits et espèrent que le nouveau Premier ministre sera à la hauteur des attentes des Guinéens.

«C’est une très bonne chose. Parce que c’est un technocrate puisse qu’il ne s’est jamais mêlé de la politique. J’espère qu’avec son expérience, il pourra amener la Guinée de l’avant. Il ne s’agit pas seulement d’être politicien pour mener la politique. Quand on est technocrate, on a beaucoup de choses en tête et ça pourra marcher. Je demande au PM de suivre la ligne tracée par le CNRD pour mener à bien cette transition parce que le pays en a besoin. Et les Guinéens comptent sur lui», soutient Mamadou Bah, professeur dans une université de la place.

Même son de cloche chez ce pharmacien. Thiam Mohamed invite le chef du gouvernement de la transition à être serein.

«Pour moi, c’est une bonne chose vu son C V et ce que nous avons appris sur lui. Je pense qu’il sera à la hauteur des attentes des Guinéens. Qu’il soit serein , qu’il n’écoute pas les politiciens et ce qui se raconte afin qu’il puisse mener à bien cet exercice qui lui a été confié. En tout cas nous avons confiance en lui», conseil t-il.

Depuis la nomination du nouveau Premier ministre, plusieurs voix se lèvent pour identifier Mohamed Beavogui à une région où a une ethnie, une chose que ce citoyen n’apprécie pas. Il demande à ce que la population le considère comme un Guinéen, afin de mieux faire son travail.

«C’est une satisfaction d’autant plus que Monsieur Mohamed Beavogui n’a jamais fait de la politique. La chose que je déplore c’est le fait que les gens ont commencé a dire qu’il est de Mamou, d’autre disent qu’il est de la forêt. Laissons le seulement faire son travail. Il doit être pris comme un citoyen Guinéen. Il faut que les gens arrêtent de l’identifier à une communauté ou à une religion afin de l’aider à mieux travailler sans distinction d’ethnie, de région ou de religion pendant cette période transitoire. Je reste confiant que c’est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut», a laissé entendre Ibrahim Kalil Diallo

A noter que Mohamed Beavogui est Diplomate de carrière. Âgé de 68 ans, il occupait depuis janvier 2015 le poste de directeur général de l’agence africaine de renforcement des capacités dont le siège est à Johannesburg en Afrique du Sud