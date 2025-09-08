Le Conseil constitutionnel ivoirien a rendu publique, ce lundi 8 septembre 2025, la liste définitive des candidats retenus pour l’élection présidentielle prévue le 25 octobre. Sur les dossiers examinés, cinq candidatures ont été validées, tandis que celles de deux figures majeures de l’opposition, Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo ont été rejetées.

La liste officielle comprend :

le président sortant, Alassane Ouattara,

Simone Ehivet, ex-épouse de Laurent Gbagbo,

Henriette Lagou,

Jean-Louis Billon,

et Ahoua Don Mello.

La présence de deux femmes parmi les cinq prétendants constitue une première notable dans ce scrutin.

En revanche, les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam ont été invalidées. Selon la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Camara, citée par Rfi, « il faut avoir la qualité d’électeur et être régulièrement inscrit sur la liste électorale » pour pouvoir concourir. Or, Laurent Gbagbo a été radié depuis 2020, à la suite d’une condamnation judiciaire, tandis que Tidjane Thiam a perdu son inscription en juin 2025 pour des raisons administratives. Les recours introduits par leurs partis respectifs ont tous été rejetés.

Cette décision a pour conséquence immédiate de priver les deux principales formations de l’opposition, le PPA-CI et le PDCI, de candidat à la présidentielle. Les deux partis avaient jusque-là refusé d’envisager une alternative en cas d’invalidation.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a également rejeté les dossiers de Pascal Affi N’Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), ainsi que ceux des indépendants Antoine Tiémoko Assalé et Vincent Toh Bi Irié, faute du nombre requis de parrainages citoyens.

Avec ces exclusions, la compétition d’octobre s’annonce particulièrement resserrée, dominée par la candidature du président sortant et la présence de deux femmes, une configuration inédite dans l’histoire politique ivoirienne.