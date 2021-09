L’Inter centrale CNTG-USTG a fait une invite au CNRD, ce mercredi 8 septembre quant à la gestion du pays, en cette période de transition, après le putsch qui a provoqué l’éviction d’Alpha Condé au pouvoir.

Constatant des manoeuvres de rapprochement de la part de certains anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé, au CNRD, les syndicalistes réunis au sein de cette centrale ont attiré l’attention des nouvelles autorités sur des pratiques qui auraient mis le pays à terre.

L’inter centrale CNTG-USTG a affiché sa satisfaction face au tranfert du pouvoir sans porter atteinte aux droits du travail et aux libertés syndicales consacrés par les Conventions de l’Organisation internationale du Travail et les lois du pays. Elle a félicité aussi la mise en place du processus de concertation inclusive de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux en vue de permettre à la Guinée de se doter d’institutions fortes et crédibles.

Par ailleurs, les syndicalistes ont suggéré également aux nouveaux dirigeants de mettre en place une gouvernance vertueuse à travers des réformes courageuses qui permettront d’offrir des opportunités d’emplois décents à tous les Guinéens sans discrimination, ni exclusion d’aucune sorte et en lien avec les objectifs du développement durable des Nations unies, notamment en son Objectif 8; 2.

“De moraliser l’administration publique pour la débarrasser définitivement du clientélisme et du népotisme, sources de frustrations et d’injustice sociale ; de veiller à l’indépendance de la Justice ; d’engager une lutte sans merci contre les bandits à cols blanc qui ont mis à terre l’économie de notre pays et appauvris nos populations…”, a livré Amadou Diallo, secrétaire general de la CNTG.