C’est un Sidya Touré tout joyeux qui s’est exprimé ce mercredi 8 septembre 2021 chez nos confrères de Fim Fm sur la chute du régime d’Alpha Condé

« Voir l’effondrement de ce régime, franchement je ne peux que l’apprécier, je ne vois pas pourquoi je vais bouder mon plaisir pour cela. Alpha était devenu un problème pour la Guinée, c’est quelqu’un qui s’est lui-même mis dans cette situation. Le guinéen était exténué, fatigué et vivait dans la misère absolue, c’était devenu quelque chose d’intolérable par rapport à un pays où il y’a un potentiel énorme, donc oui j’étais d’accord avec cela et j’étais d’accord avec le fait qu’on ne lui ait rien fait, son intégrité physique a été préservé et qu’il ait accès à un médecin.»

Sur le nouvel homme fort du pays, le président de l’Union des Forces Républicaines estime qu’il est trop jeune pour maîtriser le problème guinéen et affirme qu’il doit pouvoir écarter les anciens collaborateurs d’Alpha Condé pour mieux travailler.

«Je ne connais pas le Colonel Doumbouya, je l’ai écouté ces trois jours et j’ai vu que les interventions étaient brèves et que ce qu’il disait avait du sens. Maintenant le problème guinéen, il est trop jeune pour le savoir, il y’a des gens qui se recyclent ici dans tous les gouvernements depuis le président Lansana Conté, c’est le grand problème qu’il va falloir régler parce-que ces gens protègent un certain nombre de personnes qui détient des fonds publics importants surtout maintenant. Je pense que c’est une erreur qu’il va falloir éviter» a t-il fait savoir.