Le débat dans l’affaire opposant les religieux de Kankan et le président de l’Association Nourdine Islam, Cheick Souleymane Sidibé, est loin d’être terminé. La notabilité de Kankan rejette la dernière décision du Secrétariat général des affaires religieuses (SGAR) qui exige l’annulation de la sanction prise par la ligue islamique régionale concernant la suspension des activités de l’Association Nourdine Islam.

Après avoir saisi plusieurs fois le gouvernement et la Haute autorité de la communication (HAC) sans obtenir gain de cause, la ligue islamique régionale a annoncé, le lundi 3 juin 2024, des sanctions contre Cheick Souleymane Sidibé, connu sous le nom de Karamo Solo. Ces sanctions incluent l’interdiction de participer à toutes les activités religieuses dans la région et de prêcher à la radio jusqu’à nouvel ordre.

Le double jeu du Secrétariat général des affaires religieuses

Face à cette situation, le SGAR a pris deux décisions. D’abord, dans un courrier daté du 5 juin et adressé au gouverneur de Kankan, le SGAR a pris acte de la décision de la ligue islamique régionale et a invité le gouverneur à prendre des mesures pour maintenir la paix et la quiétude en attendant l’examen de la décision. Ensuite, le SGAR a ordonné la levée de la suspension des activités de l’Association Nourdine Islam.

Que dit la loi ?

Administrativement, le SGAR a le droit d’annuler la décision prise par la ligue islamique régionale de Kankan, car celle-ci relève de son autorité, explique le Coordinateur de la clinique juridique, KC Consultation. Selon Kalil Camara, lorsqu’une autorité administrative prend une décision de suspension ou d’interdiction, le citoyen visé a trois recours possibles :

“1. Le recours gracieux : s’adresser à l’autorité qui a pris la décision (dans ce cas, la ligue islamique régionale) en lui fournissant des éléments nouveaux. Si cette autorité estime que ces éléments sont fondés, elle peut revenir sur sa décision.

2. Le recours hiérarchique : adresser une demande à l’autorité supérieure (ici, le SGAR) qui peut annuler la décision de la ligue si elle estime que cette décision n’est pas justifiée. C’est ce qui s’est passé dans cette affaire.

3. Le recours contentieux : porter l’affaire devant la Cour suprême”.

Du hic dans la décision de la HAC

Le juriste-journaliste souligne que la décision de la HAC de suspendre le Directeur général de la radio Nourdine FM, Amara Sanfina Sangaré, pour avoir diffusé les propos de Cheick Souleymane Sidibé a compliqué l’affaire. Selon Kalil Camara, la décision du SGAR d’annuler la suspension de Karamo Sidibé contredit la sanction de la HAC, ce qui crée une incohérence administrative.

Pour rappel, la HAC a averti la radio Nourdine FM et suspendu son Directeur général pour la diffusion de propos calomnieux et diffamatoires.

La notabilité de Kankan en colère

À Kankan, la décision du SGAR est mal reçue. Selon nos informations, les sages de la localité rejettent la démarche du SGAR et l’accusent de “bafouer” leurs décisions. Le porte-parole de la jeunesse auprès de la notabilité de Kankan, Youssouf Kaba, dénonce un manque de respect de la hiérarchie islamique et des droits d’aînesse, et évoque des “injures publiques et diffamation”.

Selon M. Kaba, la décision du SGAR de lever la suspension des activités de l’Association Nourdine Islam et de son président menace la paix et la stabilité à Kankan. Les sages vont-ils se plier à cette décision ? Rien n’est moins sûr pour le moment. Ils dénoncent une démarche visant à “favoriser quelqu’un qui a toujours été blâmé pour ses mauvais comportements”.