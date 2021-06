TECNO annonce la disponibilité de ses nouveaux modèles la série des CAMON 17 et la série des spark 7 en Guinée. Les modèles disponibles, CAMON 17 (128+6 GO) et CAMON 17 (128+4 GO) sont dans tous nos points de vente.

Par ailleurs, le Camon 17 Pro avec 256+8 GO sera disponible bientôt selon la compagnie. Vous les trouverez également en précommande sur la page Facebook de TECNO et sur le site de e-commerce Jumia avec en bonus des écouteurs bluetooth.

Vous retrouverez dans ces modèles toutes les nouvelles fonctionnalités qu’offre la marque au travers de ses innovations. Leur triple appareil photo arrière de 48 MP vous offrira de superbes photos grâce aux nouveaux modes : le Superbe Portrait de nuit, le Master cinématique, la Vidéo Bokeh, la vidéo en mode Time lapse ou mode ralenti et encore bien d’autres. Le CAMON 17 PRO non plus ne vous laissera pas indifférent avec sa caméra arrière quadruple de 64 MP (prise de vidéo en 4K) et son incroyable caméra avant 48 MP. Tout y est pour une meilleure expérience utilisateur.



TECNO, grâce à ses nombreuses avancées dans le domaine des photos, a été reconnu comme l’un des téléphones avec les meilleurs capteurs photo au monde. Ainsi dans le dernier rapport de l’institut de recherche Counterpoint, TECNO est reconnu comme l’une des rares marques à avoir fait des percées dans la photographie et la vidéographie mobiles améliorées par l’IA.

Counterpoint Technology Market Research est une société de recherche mondiale spécialisée dans les produits de l’industrie TMT (technologie, médias et télécommunications). La société a récemment publié un livre blanc intitulé : “Clics de convergence technologique dans les appareils photo des smartphones”. Ce rapport décrit l’évolution imbriquée de la technologie des smartphones et des appareils photo et prévoit que ces deux écosystèmes seront de plus en plus dépendants l’un de l’autre pour se développer, compte tenu des tendances actuelles en matière de capacité de calcul de l’intelligence artificielle (IA) dans les smartphones. Dans son rapport, Counterpoint a qualifié TECNO, marque mondiale de smartphones en plein essor, et son prochain CAMON 17 Pro de parfaits exemples de téléphone moderne qui incarne cette tendance, en intégrant la technologie de l’appareil photo, l’IA, la reconnaissance des scènes et bien d’autres choses encore dans un produit du quotidien à la pointe de la technologie.



A propos de TECNO

TECNO est une marque de smartphone haut de gamme. Fidèle à l’essence de la marque «Expect More», TECNO s’est engagée à donner aux masses l’accès aux dernières technologies à des prix abordables, permettant aux consommateurs de dépasser leurs limites actuelles et de découvrir un monde de possibilités. TECNO comprend les besoins des consommateurs de différents marchés et leur fournit des innovations localisées à travers un portefeuille de produits comprenant des smartphones, des tablettes et des mobiles polyvalents. TECNO est un acteur mondial majeur présent dans près de 60 marchés émergents et l’une des trois plus grandes marques de téléphones mobiles en Afrique. C’est également le partenaire mondial officiel pour les tablettes et les combinés du club de football de Manchester City.

