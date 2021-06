Dans une déclaration faite dans la soirée de ce mardi 8 juin 2020, le gouverneur de la région administrative de Labé a annoncé la fermeture immédiate de la mine.

Madifing Diané a dans cette déclaration annoncée : «devant la progression dangereuse et massive, en rapport avec nos différentes hiérarchies, les autorités administratives et les élus locaux des deux régions avons décidé la fermeture pure, simple et immediate de cette nouvelle mine ».

Il demande à ceux qui sont sur le site de quitter immédiatement car une équipe mixte de défense et de sécurité sera déployée à partir de ce 9 juin 2021.