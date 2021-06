La récente découverte d’or dans les districts de Mandiké, sous-Préfecture de Kounstel et à Toumbobouré dans la commune urbaine a provoqué un déferlement des citoyens venus de toute la Guinée, notamment la Haute Guinée et de la Basse-Guinée, entrainant un surpeuplement dans la commune urbaine de Gaoual et périphéries.

Concernant la mort des deux (02) individus, selon les renseignements de sources concordantes, le premier cas a été enregistré le lundi 07 Juin 2021 au siège de la commune urbaine où les nouveaux arrivants sont enregistrés. Il s’agit de Mamadou CONDE né à Dabola dans le district de Dabolakoura, cultivateur de profession qui aurait quitté les mines d’or de Mandiana pour Gaoual. De l’avis des médecins de l’hôpital Préfectoral de Gaoual, il s’agissait d’une mort naturelle probablement due aux difficultés durant le voyage.

S’agissant du 2ème cas, c’est un motocycliste en partance pour les mines d’or qui a heurté un imam dans la matinée du Mardi 08 juin 2021 aux environs de 10 heures avec délit de fuite. La victime nommée Soriba Doumbouya, âgé de 65 ans, est domicilié au Km 5 de la commune urbaine. Transporté à l’hôpital Préfectoral il a succombé à ses blessures, quelques heures plus tard.

En raison des contraintes d’insécurité que ce mouvement de personnes suscite, une forte délégation gouvernementale est attendue dans les heures à venir à Gaoual pour une évaluation de la situation assortie de propositions concrètes.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile présente ses condoléances aux familles éplorées. Il exhorte les uns et les autres aux respects des exigences sécuritaires qui visent à assurer la sécurité des personnes et des biens.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile