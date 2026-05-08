Tpi de Dixinn : arrêté avec chanvre indien et tramadol, Abdourahmane écope de 6 mois de prison ferme

Le Tribunal de Première Instance de Dixinn a condamné, ce jeudi 7 mai 2026, Abdourahamane Diallo à six mois d’emprisonnement ferme assortis d’une amende de 500 000 francs guinéens pour détention et consommation de substances psychotropes.

Présenté à la barre, le prévenu a reconnu avoir été interpellé en possession de 25 boules de chanvre indien et de 30 plaquettes de tramadol. Il a toutefois contesté être consommateur de drogue ou d’alcool. «Je demande au tribunal de me pardonner. Je ne vais plus le faire », a déclaré Abdourahamane Diallo.

Au cours de son procés, il a expliqué avoir été arrêté par un gendarme en civil avant l’arrivée d’un pick-up des forces de sécurité au « Temple Diplomate », un espace situé à Wanindara, réputé pour être fréquenté par des consommateurs de stupéfiants. Selon lui, cette le nom du lieu serait liée à une école dénommée « Diplomate » située dans la zone dans la localité.

Le prévenu affirme avoir pris la fuite à la vue des agents, soutenant que les opérations menées dans cette zone donnent souvent lieu à des arrestations. « J’ai fui parce que quand les forces arrivent, ils attrapent tout le monde même si tu n’as rien fait. C’est pourquoi, j’ai pris la tangente », a-t-il déclaré.

Abdourahamane Diallo a également tenté de se dégager de toute responsabilité concernant le sac contenant les substances saisies. Il a affirmé qu’il appartenait à un ami surnommé « Eminem », chez qui il se trouvait avant l’intervention des forces de sécurité. Selon ses explications, le sac serait tombé durant leur fuite et il l’aurait ramassé en pensant qu’il contenait des objets de valeur. « C’est à la gendarmerie des rails que j’ai su qu’il y avait du chanvre indien dans le sac », a-t-il soutenu.

Dans ses réquisitions, le ministère public a rappelé que les opérations de lutte contre le grand banditisme et la criminalité ont conduit les services de sécurité à intensifier les descentes dans certains secteurs considérés comme des foyers de consommation de drogue, notamment à Wanindara, au cours du mois d’avril 2026.

Estimant que la détention des produits saisis ne pouvait être fortuite, le procureur a considéré qu’ils étaient destinés soit à la consommation, soit à la revente. « On ne détient pas ces produits pour ne rien. Soit c’est pour consommer ou soit pour vendre. Comme il a dit qu’il ne consomme pas alors il revend. C’est un dealer », a soutenu le représentant du parquet.

Le ministère public avait requis une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et une amende de cinq millions de francs guinéens.

Après les débats, le tribunal a rendu sa décision séance tenante, déclarant Abdourahamane Diallo coupable des faits mis à sa charge. Il a finalement été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de 500 000 francs guinéens.

Conformément à la loi, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour interjeter appel de cette décision.