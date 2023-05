Le Premier ministre a décidé de s’impliquer dans la grogne des travailleurs de la RTG, suite à la suspension de leur Directeur général Fana Soumah et du rédacteur en chef Adama Mohamed Keita la semaine dernière. Dr Bernard Goumou a invité les acteurs concernés par cette affaire à la primature pour trouver un consensus.

Selon nos informations le Premier ministre, le ministre de la Fonction publique, le Directeur général suspendu de la RTG, Fana Soumah, le Rédacteur en chef du journal télévisé, Adama Mohamed Keïta, la Cheffe de cabinet, le Directeur des ressources humaines et l’Inspecteur général du ministère de l’Information et de la communication, le Syndicat des travailleurs et les membres du gouvernement qui assurent la médiation, sont en pourparlers en ce moment au Palais de la colombe, pour trouver une solution au problème posé.

Les journalistes grévistes sont actuellement dans les locaux de la RTG Boulbinet pour attendre le compte rendu de leur délégation syndicale.

Fana Soumah et Adama Mohamed Keita, ont été suspendus par la ministre de l’information et de la communication, Aminata Kaba pour «faute lourde». Depuis, les journalistes protestation contre cette décision et demande la démission de la chef du département de tutelle.

D’autres réclamations s’ajoutent à cette première exigence. Il s’agit de l’intégration des stagiaires à la fonction publique, l’amélioration de leur condition de travail et le retour de l’ancien logo de la Radio et télévision guinéenne (RTG) Koloma.