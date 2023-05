Une trentaine de Donzos ont fait irruption ce lundi 8 mai 2023 au ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation. Ces chasseurs étaient venus réclamer leur agrément au ministre Mory Condé.

Selon le président et coordinateur régional des Donzos de la Haute Guinée, un autre Donzo radié est venu réclamer le renouvellement de son agrément.

Moussa Coulibaly revient sur l’objectif de leur visite: “Nous sommes réunis ici parce que nous avons déposé une demande de renouvellement d’agrément depuis le 2 mars 2023. Tous les présidents préfectoraux étaient présents, tout comme le président national basé à Conakry, qui s’appelle Kouloubandeba Camara. Nous avons été informés que quelqu’un (Aboubacar Dinah Camara), qui a été radié parmi nous est venu déclarer, au nom de tous les 33 présidents, qu’il est le nouveau président, et a demandé à recevoir notre demande d’agrément alors qu’il a été exclu de notre organisation pour troubles. Il a pris nos documents, le nom de notre association, pour faire la demande. C’est ça le problème. Aboubacar Dinah Camara n’a pas d’autre structure, il était au sein de notre association et nous l’avions radié. Il y a même un procès-verbal qui le prouve”.

“On s’adresse au président de la République. Il n’a qu’à revoir notre situation, nous avons d’autres objectifs à réaliser. Maintenant, les chasseurs doivent cultiver. Nous sommes là avec tous les 33 présidents. Nous sommes au nombre de 512 à Conakry, mais nous avons décidé de venir qu’au nombre de 33 pour ne pas violer certaines règles du pays. Tout le monde a son droit, donc nous sommes venus réclamer l’agrément. Soit le ministre nous dit que nous n’avons pas droit à l’agrément, soit nous l’aurons. Après, nous quitterons Conakry. Et si ce n’était pas pour l’amour et le respect du président de la République, il aurait entendu autrement. Mais à cause de l’amour et du respect du président, il n’a qu’à dire à ces hommes de donner une suite à notre requête”, a-t-il conclu.