Les rideaux sont tombés ce vendredi 07 mai 2021 sur la cinquième édition du concours de lecture du saint Coran dénommé CoranChallenge avec pour thème: «l’islam et les pandémies (Covid-19)»

Cette belle et noble initiative organisée par le groupe de média GuinéeBuzz à travers son fondateur M. TRAORÉ Mamady, vise à promouvoir la culture islamique chez les jeunes musulmans dans notre société. Mais aussi, susciter l’envie de lire le coran chez les internautes, qui sont de plus en plus nombreux, créer ainsi un espace Islamique d’échange digital entre les jeunes, développer la science et l’histoire de l’Islam auprès des jeunes.

Pour cette cinquième édition dite exceptionnelle, seize (16) candidats se sont affrontés durant deux semaines à travers leurs vidéos sur la page Facebook officielle du concours et qui ont été départagés par les notes des membres du jury mais aussi à travers le nombre de vue, like (aime) de la vidéo diffusée du candidat uniquement sur la page Facebook du concours #Coranchallenge.

En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, le concours de la cinquième édition s’est déroulé de manière digitale sans aucune nécessité de mobilisation en présentiel pour le grand public.

Pour rendre plus exceptionnel cette 5e édition, le comité d’organisation de GuinéeBuzz a innové en diffusant la finale du concours en live avec tous les 5 candidats finalistes branchés sur une vidéo conférence relayée en direct sur la page facebook du concours CoranChallenge

facebook.com/CoranChallenge

En finale, 5 candidats se sont affrontés, avec une particularité cette année des QUIZ Questions/Réponses sur le thème en direct avec chaque finaliste.

A l’issu de cette compétition, trois candidats se sont détachés du lot pour être parmi les 3 lauréats du concours.

1. Abdoul Goudoussy candidat numéro 13 a été déclaré vainqueur de la 5e édition du CoranChallenge avec une enveloppe de 5.000.000fg,

2. Puis en deuxième position vient la candidate numéro 16, Diallo Khadija avec 3.000.000fg empochés

3. Et à la troisième place le candidat numéro 9, Aboubakr Diallo qui a reçu une enveloppe de 2.000.000fg.

Chaque lauréat a reçu un lot qui contient 1 tapis de prière, 1 chapelet,1 paquet de sucre, 1, un sac de riz 25kg, 1 bidon d’huile, 1 coran et 1 carton de jus.

Pour l’ensemble des candidats participants, chacun a également été recompensé par GuinéeBuzz et ses partenaires avec 1 paquet de sucre, 1, un sac de riz 25kg, un bidon d’huile, un coran et un carton de jus Salam.

Le lauréat Abdoul Goudoussy a livré ses sentiments de fierté et de joie après avoir raflé ce premier prix

« Je suis le premier pour cette 5e édition j’avoue que je suis vraiment content d’avoir remporté ce premier prix je dis Alhamdoulilah. C’est un concours qui est très difficile de faire, être lauréat parmi les 16 candidats je peux que Dire Alhamdoulilah. Je remercie mes amis qui ont partagé ma vidéo mais aussi aux organisateurs qui n’ont cessé de nous appeler pour la bonne réussite de ce concours et j’encourage les personnes qui n’ont pas gagné ce n’est pas parce que j’ai gagné que forcement je suis le meilleur aujourd’hui je suis premier mais qui sait si je le serai la prochaine fois ? C’est pourquoi il est important de participer pour pouvoir mesurer sa capacité » a déclaré Abdoul Goudoussy premier lauréat de cette 5e édition du concours CoranChallenge.

Cette cinquième édition a été accompagnée par plusieurs partenaires à savoir AfriPub, La Banque Islamique de Guinée, la société Guiter S.A, l’agence Baantou, La fédération des associations Guinéennes des Haut-de-France (FAG-HDF), l’agence Guinée Diaspora, les boissons Salam du groupe SONOCO, Senditoo, NoosCom de Sega Diallo, École KPAAF, EmaF, Restaurant le Consulat, Firawa Groupe Communication, Horizon Sound System, Ascot Collection, Tim Fashion Paris et Soudou Dardjaa Prod de Mamadou Thug.

A ces sponsors de bonne volonté, s’ajoutent les partenaires médias comme les sites kalenews, Guinée360, Afro Guinée Magazine, Tabouleinfos et 224infos.

Ce concours est devenu en cinq ans une référence dans la valorisation de l’islam en Guinée auprès des jeunes. Chaque année le nombre de postulants et l’engouement autour du concours ne fait que grandir. Ce qui encourage d’avantage les organisateurs à perpétuer les éditions.

« Le CoranChallenge a pour objectif premier de susciter l’envie de lire le coran chez les internautes, qui sont de plus en plus nombreux, créer un espace Islamique d’échange numérique entre les jeunes, développer la science et l’histoire de l’Islam auprès des jeunes. Nous sommes une plateforme digitale, les jeunes sont sur les réseaux sociaux, il était donc important pour moi en tant musulman de mettre à profit la forte audience de notre réseau au service de l’islam. Chaque année l’édition rencontre un grand succès et je dis Alhamoudoulilah. Dieu Merci. Merci à tous ceux qui soutiennent ces actions, que le bon Dieu vous récompense.» a expliqué l’initiateur du concours M. TRAORE Mamady fondateur du groupe médias GuinéeBuzz.

Le groupe GuinéeBuzz donne déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 6e édition du concours de lecture du saint Coran dénommé CoranChallenge.