Conformément aux dispositions de la nouvelle constitution issue du référendum du 22 mars 2020, le discours de déclaration de politique générale du gouvernement était suivi de débats avec les députés.

Dans la phase des questions réponses, le chef du gouvernement a eu droit à un certain nombre des questions posées par les parlementaires.

Parmi eux, le député uninominal de Dixinn élu sous la bannière du Rpg arc-en-ciel, Parti au pouvoir. Oumar Sidibé connu sous le nom de Joe Bebeto, n’a pas manqué l’occasion pour attirer l’attention de Dr Ibrahima Kassory Fofana, sur les besoins de la population de sa Commune dans le secteur de l’Éducation.

«A Dixinn, il y a beaucoup d’écoles, mais les enfants ne vont pas à l’école, parce que l’école est sale. Il n’y a pas de toilettes, les classes sont salles et il n’y a pas de bancs. Et nous avons appris que le président de la République a donné de l’argent pour acheter des bancs pour les écoles, mais on a rien vu. Il faut que les parents paient 10 mille ou 20 mille GNF pour acheter des bancs et mettre dans les écoles. Dieu merci aujourd’hui, les enseignants viennent massivement à l’école mais les enfants ne viennent pas parce que c’est salle, c’est pas bien équipé et c’est l’école de l’État ce n’est pas une école privée», a lancé le député Oumar Sidibé au PM

Au lendemain de sa nomination à la Primature, le Premier Ministre avait laissé entendre que dans deux ans, la Guinée allait dépasser la Côte d’Ivoire.

A ce niveau également, le parlementaire estime que, c’est d’abord les besoins primaires qu’il faut régler.

«Aujourd’hui, nos mamans n’arrivent plus à préparer maragoulanyi (Laffidi), parce que le marché coûte énormément cher», mentionne t-il

Même si Joe Bebeto ne s’oppose pas catégoriquement aux arguments évoqués par le PM qui expliqueraient la flambée des prix, mais il tente tout de même, d’apporter quelques éclaircissements.

«Vous avez dit que le transport coûte cher dans le bateau, je suis d’accord. J’ai fais 36 ans au port en tant que transitaire avant d’être député. Vous avez dit que la crise sanitaire mondiale a fait que la Chine n’a pas pu préparer les conteneurs vides pendant un an et que c’est la crise là qui a fait que le transport qui était à 3500 dollars et devenu 15000 dollars, mais Monsieur le Premier Ministre, le Konkoe (Poisson) ne vient pas dans le conteneur, le Kobokobo ne vient pas dans le conteneur, le gbonté ne vient pas dans le conteneur».

Pour finir, ce parlementaire estime qu’en lieu et place de subventionner le riz, le gouvernement guinéen devrait plutôt encourager et accompagner les agriculteurs. C’est ce qui permettrai au pays de tourner la page de la pauvreté généralisée, conclut-