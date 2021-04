En conseil des ministres ce jeudi, 08 avril 2021, le président guinéen a réitéré la volonté de son gouvernement d’indemniser les victimes des opérations de déguerpissement à Conakry et ses périphéries.

Le chef de l’État, a profité de ce conseil des ministres, pour rappeler ses directives annoncées il y a 3 semaines. Plus loin, Alpha Condé a aussi clarifié le rôle des brigades en activité sur le terrain, relatifs à la libération des emprises publiques.

Extrait du compte-rendu du Conseil des ministres

Le Chef de l’État a rappelé ses directives relatives à la mise en place d’une mission d’investigation autour des opérations de déguerpissement en cours à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays. Il a clarifié les rôles respectifs des brigades en activité pour la libération des emprises des voies publiques des occupations anarchiques (baraquements ou parties de maisons) et la commission ad hoc dont la mission est de procéder au recensement des bâtiments et domaines publics indument occupés ou cédés. Il a confirmé que tout occupant déguerpi, titulaire de titre de propriété authentique et valide bénéficiera, de la part de l’Etat, d’une juste et adéquate indemnisation, conformément à la Loi